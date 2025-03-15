Россиянин избил и ограбил пенсионера по заданию мошенников

В Кемеровской области задержан житель Таганрога, который по указанию мошенников ограбил и избил пожилого мужчину. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась соседка 89-летнего пенсионера. Женщина услышала крики из его квартиры и заметила убегающего мужчину. Выяснилось, что к пожилому мужчине пришел неизвестный. Он стал избивать пенсионера и требовать деньги.

Новокузнечанин отдал незнакомцу 360 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, ему диагностированы гематомы различных частей тела.

Налетчика удалось задержать, им оказался 42-летний житель Таганрога. Злоумышленник сообщил, что столкнулся с мошенниками и под видом инвестиций перевел им 1,5 млн рублей. Чтобы вернуть деньги, аферисты предложили ему съездить в Новокузнецк и ограбить пенсионера. Они оплатили ему билет и проживание в гостинице.

Похищенные у пожилого мужчины денежные средства злоумышленник перевел на указанные аферистами счета, оставив себе 5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане мужчина решил заменить счетчик и лишился 9 млн рублей.