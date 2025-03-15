Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил и ограбил пенсионера по заданию мошенников

В Новокузнецке приезжий избил пенсионера по заданию мошенников
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Кемеровской области задержан житель Таганрога, который по указанию мошенников ограбил и избил пожилого мужчину. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась соседка 89-летнего пенсионера. Женщина услышала крики из его квартиры и заметила убегающего мужчину. Выяснилось, что к пожилому мужчине пришел неизвестный. Он стал избивать пенсионера и требовать деньги.

Новокузнечанин отдал незнакомцу 360 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, ему диагностированы гематомы различных частей тела.

Налетчика удалось задержать, им оказался 42-летний житель Таганрога. Злоумышленник сообщил, что столкнулся с мошенниками и под видом инвестиций перевел им 1,5 млн рублей. Чтобы вернуть деньги, аферисты предложили ему съездить в Новокузнецк и ограбить пенсионера. Они оплатили ему билет и проживание в гостинице.

Похищенные у пожилого мужчины денежные средства злоумышленник перевел на указанные аферистами счета, оставив себе 5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане мужчина решил заменить счетчик и лишился 9 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами