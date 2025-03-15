В Башкирии ребенок спалил дом, гараж и баню

В Ишимбайском районе Башкирии детская шалость стала причиной пожара в частном доме. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в деревне Восток, ребенок играл с огнем и случайно поджег полотенце. Испугавшись огня, мальчик бросил ткань на пол, огонь быстро перекинулся на дверь. Пожар заметили соседи, в момент возгорания в доме находились две женщины и мужчина.

Всех удалось вывести из задымленного помещения, одна из пострадавших госпитализирована с отравлением продуктами горения. С огнем удалось справиться пожарным. Выгорели часть дома, гараж и баня.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

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