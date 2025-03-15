В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Гагарин в Саратове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 05:40 по московскому времени.

В ночь на 15 марта сообщалось, что аэропорты Волгограда и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В саратовской воздушной гавани временные ограничения ввели с 1:00 мск, а в волгоградском аэропорту — с 3:33 мск.

По информации Telegram-канала SHOT, ограничения ввели из-за беспилотников Вооруженных сил Украины, действует план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.