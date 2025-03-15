В Госдуме предупредили о популярных мошеннических схемах обмана предпринимателей

Мошеннические схемы, направленные на предпринимателей, становятся все более изощренными и трудноразличимыми. Одной из наиболее распространенных уловок является подмена реквизитов в платежных документах, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Злоумышленники взламывают почтовые ящики компаний или создают почти идентичные домены, с которых отправляют поддельные счета. Визуально документ не вызывает подозрений, а сумма и условия полностью соответствуют договоренностям. Однако указанный расчетный счет принадлежит мошенникам, и после перевода средств их след бесследно теряется. Чтобы избежать таких потерь, перед оплатой следует позвонить контрагенту, используя телефонный номер с официального сайта, а не из полученного письма», — объяснил он.

Еще одна схема — фиктивные тендеры или закупочные процедуры.

«Предпринимателю предлагают поучаствовать в торгах на поставку товаров или услуг для крупного заказчика. Документы выглядят официально, условия — привлекательно. Однако после объявления победителя организатор требует внесения страхового депозита или предоплаты за оформление договора. Как только деньги поступают, «заказчик» исчезает, а контакты перестают работать. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо проверять не только организатора тендера, но и сам заказ, запрашивать подтверждающие документы и проверять их подлинность в государственных реестрах», — отметил парламентарий.

Мошенники также часто используют фиктивные компании-посредники, предлагая предпринимателям выгодные контракты.

«Например, фирма-«решала» убеждает поставщика в необходимости срочного заключения договора, но требует ускоренной оплаты. Контрагент, проверяя компанию, находит юридически зарегистрированное лицо, однако в этот момент его мало что настораживает. Через несколько недель выясняется, что фирма существует только на бумаге, а деньги, переведенные на ее счет, уже обналичены и выведены через цепочку подставных организаций. Чтобы защититься, важно не только проверять саму компанию, но и анализировать ее историю, финансовую отчетность, наличие судебных разбирательств и отзывы бывших партнеров», — подчеркнул он.

Нередко мошенники заманивают предпринимателей предложением покупки товаров по значительно заниженной цене. Аргументы выглядят логично: ликвидация склада, срочный выкуп, партнерские скидки. Для формирования доверия продавец может даже провести несколько успешных небольших сделок, но как только речь заходит о крупной партии, после оплаты он исчезает. В таких случаях лучше работать только с проверенными поставщиками и не переводить крупные суммы без надлежащих гарантий.

«Не менее распространенной схемой является сделка с предоплатой. Предприниматель заказывает товар, заключает договор и переводит аванс. После этого компания перестает выходить на связь. Позже выясняется, что сайт был недавно создан, а юридическое лицо либо ликвидировано, либо вовсе зарегистрировано на подставных лиц. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо проверять не только юридический статус контрагента, но и срок его работы, наличие реальных отзывов и документов, подтверждающих успешное сотрудничество с другими клиентами», — отметил Говырин.

Кроме того, мошенники могут предлагать предпринимателям «помощь» в решении юридических или бухгалтерских вопросов. Например, фирма, позиционирующая себя как экспертная в налоговом консультировании, предлагает вернуть якобы излишне уплаченные налоги или «оптимизировать» платежи. После получения гонорара такие компании либо исчезают, либо их схемы приводят к серьезным проблемам с налоговой службой. Единственный способ защититься — сотрудничать только с проверенными юридическими и бухгалтерскими фирмами, которые несут ответственность за свои рекомендации.

«Предпринимателям важно помнить, что любой «супервыгодный» контракт, требующий немедленного решения, — повод насторожиться. Проверка контрагентов, внимательный анализ условий сделки и соблюдение финансовой дисциплины помогут избежать многих мошеннических схем», — резюмировал депутат.

Ранее выяснилось, какие варианты кредитов чаще всего ищут россияне.