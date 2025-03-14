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Около 100 пациентов британского хирурга заявили, что он покалечил их, удалив кости

В Англии врач, не имевший квалификации хирурга, изувечил 91 человека
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Depositphotos

Неквалифицированный хирург изувечил почти 100 пациентов в Англии, сообщает Daily Mail.

Как рассказала одна из пострадавших, 51-летняя Анджела Гловер, в 2018 году хирург Миан Мунавар Шах, работавший в государственной больнице в Уолсолле, вставил ей металлические штифты в плечо, заявив, что она вывихнула его. Позднее оказалось, что эта операция не была ей показана, так как пациентка получила лишь разрыв мышцы. Женщина утверждает, что теперь живет с постоянной болью и не может держать на руках свою новорожденную внучку, а также выполнять обычные повседневные задачи.

В ходе расследования выяснилось, что доктор Шах оказал «некачественную» медицинскую помощь 91 пациенту, каждому из которых требовались операции на плече или запястье. Внешняя проверка показала, что у медика не было «необходимых» компетенций для проведения таких сложных операций, как удаление костей или установка винтов или протезов.

Директор больницы извинился перед пострадавшими от манипуляций Шаха пациентами и их семьями. Какая ответственность грозит медику, неизвестно. Получили ли они денежные компенсации за причиненный вред, также не уточняется.

Ранее в Петербурге пациентка сделала липосакцию и не выжила.

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