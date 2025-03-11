В Петербурге пациентка сделала липосакцию и не выжила

В Петербурге женщина не выжила после пластической операции

В Петербурге женщину не спасли после операции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в клинике на Выборгском шоссе. По версии следствия, пациентке сделали липосакцию и оставили в медучреждении. Сначала каких-либо проблем не возникало, однако уже на следующий день ее обнаружили в тяжелом состоянии.

В результате пострадавшую отвезли в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», женщине было 56 лет. Причиной произошедшего стала закупорка легочной артерии после манипуляций. О том, что у пациентки не было жалоб на самочувствие, сотрудникам полиции рассказала директор клиники.

Ранее хирург объяснил, поможет ли липосакция похудеть.