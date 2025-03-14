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Россиянку отправили под суд за ввоз кораллов в страну

В Екатеринбурге задержали прилетевшую из Дубая с кораллами женщину
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ФТС России

У прилетевшей из Дубая россиянки нашли в багаже кораллы и наказали, сообщает Уральское таможенное управление.

Сотрудники таможенной службы аэропорта Кольцово проверили чемоданы у пассажирки, которая прилетела в Екатеринбург из Дубая. Во время досмотра у нее нашли 124 коралла, которые, по словам женщины, она собрала на пляже после шторма, а затем решила сохранить на память. Изъятые сувениры отправили на экспертизу, которая показала, что все экземпляры относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

За нарушение таможенных правил на туристку составили два протокола. Путешественнице грозит административная ответственность за недекларирование товаров и несоблюдение ограничений на ввоз в таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Ранее в аэропорту Минвод задержали женщину, она привезла в Россию более 12 кг дубайского шоколада.

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