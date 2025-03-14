Президент Казахстана призвал соотечественников взвешенно относиться к советскому прошлому

Прошлое Казахстана до сих пор рассматривается многими учеными и общественниками через призму исторических обид, однако это сужает восприятие истории. Об этом в ходе заседания Национального Курултая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главу государства цитирует издание «Курсив».

Президент Казахстана призвал соотечественников изучать историю страны в широком цивилизационном контексте и предостерег их от однобокого суждения о советском прошлом.

«Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы», — заявил Токаев.

По его мнению, в общей с СССР истории для Казахстана были как темные, так и светлые стороны.

«Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития», — сказал глава государства.