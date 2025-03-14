У отправленной судом в психбольницу ростовчанки случился выкидыш после оглашения приговора

У многодетной матери и политической активистки случился выкидыш после оглашения приговора в Ростовском областном суде. Как сообщает 161.RU, женщина узнала, что ее отправляют в психиатрическую больницу.

Людмила Борзило, мать пятерых несовершеннолетних детей из Орловского района, несколько лет пыталась доказать, что ее четвертый ребенок был украден сотрудниками местной ЦРБ и передан в другую семью. Женщина была уверена, что в медучреждении разработали целую схему по продаже новорожденных, и в попытках добиться справедливости стала сотрудничать с партией КПРФ. В итоге против Борзило возбудили уголовное дело о раскрытии тайны усыновления из-за поста в соцсетях.

13 марта в Ростовском областном суде состоялось заседание, на котором обвиняемую решили отправить на принудительное 30-дневное обследование в психлечебницу, а днем ранее беременную женщину заключили под домашний арест. После этого Людмиле стало плохо, как оказалось, в этот момент из-за стресса у нее произошел выкидыш.

Адвокат подсудимой собирается подать на решения судей кассационные жалобы, неправомерность вынесенных решений по этому делу также пытаются доказать депутаты от КПРФ и правозащитники. Пока ростовчанка находится в больнице, но уже 17 марта ее должны снова поместить в психиатрическую лечебницу.

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