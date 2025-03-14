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Депутат Госдумы Романов подарил инвалидную коляску страдающему ДЦП ребенку

Депутат Романов подарил ребенку с ДЦП отечественную коляску с ручным приводом
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Telegram-канал «РОМАНОВ 🇷🇺 Z»

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов вручил новую инвалидную кресло-коляску страдающему ДЦП 12-летнему петербуржцу Илье Довгалюк. Об этом сообщается в Теlegram-канале парламентария.

Депутат вручил коляску на площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Михаил Романов подобрал для мальчика современную комнатную кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела отечественного производства.

Также депутат поздравил маму ребенка с прошедшим Международным женским днем.

В семье Довгалюк воспитывается трое детей. Старшей сестре Любови 13 лет, девочка играет на барабанах и балалайке, а младшей Серафиме 5 лет — она занимается танцами и увлекается шахматами.

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