Собака отбилась от подкравшегося к ней леопарда и попала на видео

В Индии леопард напал на спящую на улице собаку, пока ее хозяин лежал рядом на кровати и смотрел что-то в телефоне. Инцидент зафиксировала расположенная во дворе камера. Позже видео опубликовало издание Need To Know.

Инцидент произошел 9 марта в одной из деревень округа Пуна штата Махараштра. На кадры попало, как дикая кошка крадется по саду, пока не приближается к спящей собаке. Дикое животное принюхивается к потенциальной жертве, пока та мирно спит. Рядом на уличной кровати лежит хозяин собаки, и ничего не подозревая, что-то изучает в экране телефона. Затем леопард хватает собаку за шкирку и утаскивает в кусты. Животное начинает лаять, после чего леопард отпускает его.

Мужчина, испугавшись за питомца, начинает кричать. По информации издания, на крики о помощи сбежались соседи, но леопард к этому времени успел скрыться и больше не появлялся.

Ранее в Индии леопард заявился на свадебную церемонию, гостей пришлось эвакуировать.