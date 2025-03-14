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В Ярославле во время драки пострадал врач из Петербурга, его не спасли

В Ярославле врача из Петербурга не спасли после драки
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Shutterstock

В Ярославле таксиста задержали за нападение на 38-летнего врача из Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, между медиком и 30-летним таксистом произошел конфликт, который перерос в драку. На кадрах с места инцидента видно, как во время противостояния петербуржец упал на асфальт и ударился головой.

Лежащего мужчину заметили очевидцы. Как рассказала свидетельница, которая является студенткой медуниверситета, вместе со своим молодым человеком она оказала мужчине первую помощь.

«Скорая помощь приехала спустя полчаса и забрала мужчину», – сообщается в публикации.

Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, таксиста задержали и отправили под стражу.

Известно, что медик приехал в Ярославль во время отпуска. В одном из медицинских центров Петербурга он работал более 12 лет врачом ультразвуковой диагностики.

Ранее в Улан-Удэ владелец магазина сделал замечание мужчине в балаклаве и был избит.

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