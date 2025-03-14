В Финляндии обжалуют приговор россиянину Тордену

Адвокат Наталия Мальгина сообщила РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), который был приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления на Украине в 2014 году.

По словам Мальгиной, защита считает вину не доказанной и приговор политически мотивированным. Она добавила, что суд снял одно обвинение из пяти.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению. Обвинение запросило для него такое наказание в декабре прошлого года. В январе в посольстве России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в стране не повлияет на непредвзятость правосудия.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.