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Фармацевт рассказал, как правильно принимать пробиотики для пищеварения

Daily Mail: пробиотики нужно принимать за полчаса до еды

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Пробиотики (добавки с полезными для пищеварения микроорганизмами) нужно принимать за полчаса до еды. При этом запивать их лучше водой, а не горячими напитками и соками. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский фармацевт Эйдан Гоггинс.

Пробиотики — это безвредные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Такие живые микрокультуры часто используются для того, чтобы справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Для получения максимальной пользы от пробиотиков Гоггинс рекомендует выбирать продукты, содержащие не менее одного миллиарда КОЕ (колониеобразующих единиц бактерий). Информацию о содержании бактерий можно найти на упаковке. Также специалист советует изучить информацию о разных штаммах бактерий и приобрести добавку, которая поможет достичь конкретной цели (штамм Limosilactobacillus reuteri, например, облегчает диарею).

Принимать пробиотики также нужно правильно — как минимум за полчаса до еды, когда уровень желудочной кислоты самый низкий. При этом запивать капсулы или таблетки необходимо водой, а не горячими напитками, соками или алкоголем, которые могут разрушить полезные бактерии.

Фармацевт добавил, что увеличить потребление пробиотиков можно также с помощью диеты. Полезными микроорганизмами богаты кисломолочные продукты, яблоки и квашеная капуста.

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