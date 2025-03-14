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Россиянин угнал трактор, чтобы съездить в магазин, и уснул в нем

Житель Калужской области угнал трактор и уснул в нем, когда закончился бензин
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Pexels

В Калужской области мужчина угнал трактор, который должен был сторожить, и отправился на нем в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД России.

В полицию с заявлением о пропаже трактора обратился директор сельскохозяйственного предприятия. Также он рассказал о пропаже 56-летнего сторожа, который работал там чуть больше двух месяцев.

Правоохранители быстро нашли трактор и сторожа, который спал внутри техники. Мужчина пояснил, что решил ночью съездить в магазин в городе Сухиничи, чтобы купить еды. Он рассчитывал вернуться на место работы, но на обратной дороге у него кончилось топливо. Тогда мужчина съел продукты и заснул прямо в салоне, где его и застали полицейские.

«По факту угона возбуждено уголовное дело. Транспорт возвращен владельцу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее житель Иркутска угнал велосипед и уснул на нем у автобусной остановки.

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