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В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб

ГАИ: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск фура врезалась в машины МЧС и ДПС
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Telegram-канал Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе ТюменьХанты-Мансийск фура въехала в машины МЧС и ДПС, которые работали на месте столкновения автобуса и «Газели». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Двойное ДТП произошло на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

По данным ведомства, на дороге сначала развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров, после чего машина столкнулась с «Газелью Next». В этом ДТП не удалось спасти 44-летнего водителя «Газели». Также пострадали трое пассажиров автобуса.

После ДТП на место инцидента приехали автомобили спецслужб, в которые въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС. Во втором происшествии никто не пострадал.

До этого в Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе КраснокамскНытва. Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации. При этом одна из пострадавших в ДТП не выжила — врачи приехать не успели.

Ранее крупное ДТП парализовало движение транспорта на востоке Москвы.

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