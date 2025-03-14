В Тюменской области фура врезалась в машины спецслужб

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск фура въехала в машины МЧС и ДПС, которые работали на месте столкновения автобуса и «Газели». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Двойное ДТП произошло на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

По данным ведомства, на дороге сначала развернуло автобус Yutong, в котором ехали 29 пассажиров, после чего машина столкнулась с «Газелью Next». В этом ДТП не удалось спасти 44-летнего водителя «Газели». Также пострадали трое пассажиров автобуса.

После ДТП на место инцидента приехали автомобили спецслужб, в которые въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС. Во втором происшествии никто не пострадал.

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