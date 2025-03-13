Недостаток сна грозит лишним весом, предупредил врач

Недостаток сна может стать одной из незаметных, но значительных причин набора веса. Согласно исследованию, опубликованному в New Atlas, хроническое недосыпание влияет на обмен веществ, гормональный фон и работу иммунной системы. В беседе с «Газетой.Ru» врач Владимир Самойлов пояснил, как именно бессонница влияет на организм.

«Когда человек спит менее шести часов в сутки, у него нарушается баланс гормонов, отвечающих за аппетит. Лептин, который сигнализирует о сытости, снижается, а грелин, стимулирующий голод, повышается. Это приводит к усиленной тяге к еде, особенно калорийной», — объясняет врач.

В результате человек чаще выбирает продукты с высоким содержанием сахара и жиров, так как они обеспечивают быстрое насыщение и кратковременный всплеск энергии. Со временем такая привычка становится устойчивой и может привести к развитию пищевой зависимости.

Недостаток сна повышает уровень кортизола — гормона стресса, способствующего накоплению жира, особенно в области живота. Он также увеличивает уровень сахара в крови, что перегружает поджелудочную железу и со временем может привести к преддиабету. Кроме того, хроническое недосыпание снижает уровень энергии и мотивацию к физической активности, ухудшает координацию и выносливость, повышая риск травм. В результате человек меньше двигается, расход калорий сокращается, что в долгосрочной перспективе способствует набору веса.

По его словам, нехватка сна также влияет на обмен веществ. Организм начинает замедлять процессы расщепления жиров, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск такого серьезного заболевания, как ожирение. Оно сопровождается не только избыточным весом, но и метаболическими нарушениями, которые могут привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету второго типа.

Ожирение требует лечения на уровне междисциплинарной команды специалистов, включая эндокринологов, диетологов и психотерапевтов. В некоторых ситуациях пациентам может быть рекомендована бариатрическая хирургия.

Чтобы оценить риски, связанные с лишним весом, Самойлов рекомендует отслеживать индекс массы тела (ИМТ), который помогает определить степень избыточного веса или ожирения. Если он выше 25 и ниже 30, то это говорит о наличии лишнего веса. На этом этапе важно уделять внимание диете и спорту, чтобы избежать негативных последствий.

«Если ИМТ стал выше 30, то необходимо обратиться к врачу, сейчас наиболее эффективным методом лечения является бариатрическая операция, она позволяет снизить избыточный вес более чем на 60% за 1-1,5 года», — отметил он.

И помимо соблюдения диеты и регулярной физической активности, важную роль в профилактике ожирения играет полноценный сон. Рекомендуется стремиться к 7-9 часам сна в сутки, чтобы поддерживать оптимальный уровень гормонов, регулирующих аппетит, и нормализовать обмен веществ. Важно создать комфортные условия для сна: избегать использования гаджетов перед сном, следить за температурой в комнате и исключить тяжелую пищу на ночь. Также полезно установить постоянное время для отхода ко сну и пробуждения, чтобы улучшить качество сна и биоритмы организма.

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