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Московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу

РЕН ТВ: в Москве мошенница под видом гадалки ограбила пенсионерку
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Москвы поверила в наложенную на нее порчу и отдала «целительнице» свои накопления в валюте и драгоценности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

74-летняя москвичка случайно встретилась с незнакомкой в Битцевском парке, в ходе беседы новая знакомая сообщила, что на женщину якобы наложили порчу. На следующий день поверившая «целительнице» пожилая женщина пригласила ее к себе домой, чтобы провести обряд.

Неизвестная сообщила, что вся порча была направлена через металл. Злоумышленница стала интересоваться ювелирными украшениями своей жертвы. Среди предметов оказались золотые кольца, одно из которых было с рубином, браслет, две цепочки, крест и кулон.

Также порчу необходимо было «снять» с наличных денег, имевшихся в квартире. Пенсионерка отдала аферистке требуемое. Новая знакомая завернула украшения и деньги в газету и попросила принести рубашку, в которую положила кулек.

Все это надо было положить под подушку и не трогать три дня. Спустя время пожилая москвичка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мошенники «сняли порчу» с пенсионерки из Татарстана за 1,2 млн рублей.

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