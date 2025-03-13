В Ханты-Мансийске стартовал «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта

В «Кубке Защитников Отечества» в Югре примут участие более 300 ветеранов СВО

В Ханты-Мансийске 13 марта прошло торжественное открытие первого всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов спецоперации, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

В ходе мероприятия более 300 участников из 60 регионов России будут соревноваться в пяти дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Соревнования продлятся пять дней.

Как рассказала замминистра обороны России, председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева, фонд уделяет особое внимание реабилитации ветеранов СВО через физическую культуру и спорт, в том числе адаптивный. По ее словам, организация выстраивает сотрудничество с региональными властями для создания профильных спортивных центров, чтобы занятия были доступны каждому.

«Помимо «Кубка Защитников Отечества», мы проводим самые разные соревнования совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и другими партнерами. Большая работа была проведена в 2024 году: по всей стране прошло около 40 физкультурных и спортивных мероприятий различного масштаба с вовлечением более 2500 ветеранов СВО с инвалидностью», — добавила она.

Цивилева уточнила, что для того чтобы ветераны могли заниматься спортом, им выдают спортивные протезы и кресла-коляски, а с этого года обеспечивают спортивным инвентарем и экипировкой для следж-хоккея.

Мероприятия «Кубка Защитников Отечества» принимают спортивные объекты комплекса «ЮграМегаСпорт», включая Центр зимних видов спорта, горнолыжный комплекс «Хвойный урман» и Ледовый дворец Ханты-Мансийска. Торжественное открытие состоялось в Центре развития теннисного спорта.

Старт турниру традиционно дал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он подчеркнул, что ветераны СВО стали неотъемлемой частью российского паралимпийского движения.

Помимо спортивной программы, участников ждет насыщенная культурно-досуговая повестка. В рамках экскурсионной программы они смогут познакомиться с историей Югры, ее культурными особенностями и традициями.