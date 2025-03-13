Мужчина, просидевший в плену более 20 лет, устроил пожар, чтобы выбраться из комнаты

В США мачеха забрала пасынка из школы и продержала его в плену более 20 лет

Американец находился в плену у мачехи более 20 лет и намеренно устроил пожар в своей комнате, чтобы выбраться на свободу. Об этом сообщает WFSB .

Все произошло в городе Уотербери, штат Коннектикут. 56-летняя местная жительница Кимберли Салливан десятилетиями скрывала факты жуткого насилия, которое она применяла к своему приемному сыну. Несмотря на то, что семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, проверки не выявляли никаких нарушений.

Однако 17 февраля этого года в дом Салливанов в связи с возникшим пожаром были вызваны сотрудники экстренных служб. По их словам, в тот момент дома находились два человека. Владелица дома смогла благополучно эвакуироваться, но внутри остался 32-летний пасынок женщины, которому помогли выбраться наружу.

Взрослый мужчина, весивший около 31 кг, надышался дымом и пострадал от огня, а в разговоре со спасателями заявил, что намеренно устроил пожар с помощью дезинфицирующего средства для рук и бумаги от принтера, так как «хотел свободы». Пострадавший объяснил, что был заперт в тесной комнате около 20 лет и все эти годы пытался выбраться из помещения. Пленник также рассказал полиции, что ему давали всего две чашки воды в день и иногда заставляли пить из унитаза. По его словам, в последний раз он выходил из дома вместе с отцом, когда ему было 14 или 15 лет.

«Я много лет работаю в правоохранительных органах, и это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — сказал на пресс-конференции начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

Местный прокурор добавил, что спасенный был «похож на выжившего в Освенциме».

12 марта Кимберли Салливан арестовали по обвинению в похищении человека и жестоком обращении с людьми. Были ли предъявлены какие-либо обвинения другим членам семьи, которые знали, в каких условиях содержится ее пасынок, не уточняется. В настоящее время жертва продолжает лечение в медицинском учреждении.

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