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Стало известно имя главной футбольной звезды Премии рейтинга букмекеров

Франческо Тотти станет главной звездой Премии рейтинга букмекеров в 2025 году
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Пресс-служба Премии РБ

Футболист «Ромы» и чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти стал центральной футбольной звездой Премии рейтинга букмекеров (РБ). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что видеоролик с анонсом появления Тотти был продемонстрирован 11 марта. Запись с изображением футболиста и текстом «Император едет в третий Рим» появилась на крупнейших медиафасадах Москвы.

В ходе международной «Премии РБ» будут отмечены достижения компаний и личностей в отрасли. Как уточнили организаторы премии, регистрация номинантов пройдет с 17 февраля по 10 марта. Следующим этапом станет открытое голосование, которое будет проведено с 17 по 26 марта. Голосование жюри будет проходить 28 марта — 31 марта. Церемония награждения пройдет 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Отмечается, что на мероприятии соберутся лидеры спортивного бизнеса, представители медиа и знаменитости. Церемония традиционно собирает президентов лиг и федераций, спортсменов, тренеров, а также звезд шоу-бизнеса. При этом каждый год на мероприятии выступают приглашенные легенды мирового спорта. Среди гостей прошлых лет были Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор и Кафу.

Напомним, Франческо Тотти, известный как Imperatore di Roma (Император Рима), посвятил всю свою карьеру «Роме», выступая за клуб с 1992 по 2017 год. Его приезд в Москву может стать одним из самых ярких моментов «Премии РБ 2025».

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