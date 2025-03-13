Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Французский экономист назвал «Майдан» результатом попыток США разделить Европу и Россию

Экономист Бернар Моно рассказал о последствиях украинского конфликта для ЕС
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Украинский конфликт приведет к катастрофическим последствиям для стран Европейского Союза, заявил в интервью изданию Stratpol французский экономист, экс-депутат Европейского Парламента, вице-президент Cerlce National des Economistes Бернар Моно.

По его убеждению, конфликт в Европе — часть планов США по разделению России и Западной Европы, в первую очередь, РФ и Германии, которые ранее находились в тесной экономической кооперации друг с другом.

Говоря об экономических последствиях украинского конфликта для ЕС, он отметил, что страны Европы находятся «в абсолютно драматической ситуации».

Экономист заявил, что «Германия находится в рецессии с 2024 года, а Франция сейчас вступает на этот путь».

«Французские и европейские предприятия очень сильно пострадали из-за удорожания электроэнергии. Уничтожение газопровода «Северный Поток-2» оказалось фатальным для экономики Германии, которая была мотором Европейского Союза. В итоге Европа стала закупать американский сжиженный природный газ, который в три, четыре, пять раз дороже российского», — пояснил эксперт.

Он добавил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона привела страну к катастрофе, в том числе в сфере энергетики.

«Франция стала жертвой антироссийской политики ЕС, вводя санкции, противоречащие ее собственным экономическим интересам», — полагает Бернар Моно.

Кроме того, он заявил, что воинственная риторика европейского руководства связана с попыткой лидеров ЕС скрыть внутренние проблемы через тиражирование новостей о якобы готовящейся войне с Россией.

«Война используется как прикрытие и инструмент манипулирования обществом», — полагает экономист.

При этом он подчеркнул, что «у России нет желания вторгнуться в Европейский Союз».

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами