Украинский конфликт приведет к катастрофическим последствиям для стран Европейского Союза, заявил в интервью изданию Stratpol французский экономист, экс-депутат Европейского Парламента, вице-президент Cerlce National des Economistes Бернар Моно.

По его убеждению, конфликт в Европе — часть планов США по разделению России и Западной Европы, в первую очередь, РФ и Германии, которые ранее находились в тесной экономической кооперации друг с другом.

Говоря об экономических последствиях украинского конфликта для ЕС, он отметил, что страны Европы находятся «в абсолютно драматической ситуации».

Экономист заявил, что «Германия находится в рецессии с 2024 года, а Франция сейчас вступает на этот путь».

«Французские и европейские предприятия очень сильно пострадали из-за удорожания электроэнергии. Уничтожение газопровода «Северный Поток-2» оказалось фатальным для экономики Германии, которая была мотором Европейского Союза. В итоге Европа стала закупать американский сжиженный природный газ, который в три, четыре, пять раз дороже российского», — пояснил эксперт.

Он добавил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона привела страну к катастрофе, в том числе в сфере энергетики.

«Франция стала жертвой антироссийской политики ЕС, вводя санкции, противоречащие ее собственным экономическим интересам», — полагает Бернар Моно.

Кроме того, он заявил, что воинственная риторика европейского руководства связана с попыткой лидеров ЕС скрыть внутренние проблемы через тиражирование новостей о якобы готовящейся войне с Россией.

«Война используется как прикрытие и инструмент манипулирования обществом», — полагает экономист.

При этом он подчеркнул, что «у России нет желания вторгнуться в Европейский Союз».