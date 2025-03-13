Факт надругательства школьников над второклассницей в сибирском селе не подтвердился

В школе села Верх-Тула в Новосибирской области, где произошел скандал с рассылкой аморального видео, опровергли информацию о надругательстве мальчиков над второклассницей. Об этом изданию NGS.ru на условиях анонимности рассказал один из родителей учеников, который побывал на внутришкольном собрании, посвященном резонансной ситуации.

По словам мужчины, два второклассника якобы посмотрели на телефоне видео для взрослых, после чего решили «поиграть» со сверстницей в увиденное. Родитель отметил, что никаких санкций к участникам ролика применять не будут, с детьми и их семьями работают психологи.

Наказание, как утверждает мужчина, может грозить семиклассницам, которые снимали «игру» на видео, а потом распространяли ролик в чатах. Девочек могут поставить на учет.

«Данная ситуация школой выставляется так, что участники инцидента действовали по обоюдному согласию и для них это была игра. Все они являются учениками одного из вторых классов. Собираются привлечь к ответственности девочку, которая сняла инцидент на видео, пугают следственным комитетом», — поделился житель села.

Информация о видео, на котором якобы зафиксированы противоправные действия в отношении школьницы, начала распространяться в СМИ 12 марта. После этого делом занялись правоохранительные органы.

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