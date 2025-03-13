Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Факт надругательства школьников над второклассницей в сибирском селе не подтвердился

NGS.ru: факт насилия мальчиков над второклассницей под Новосибирском не доказали
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В школе села Верх-Тула в Новосибирской области, где произошел скандал с рассылкой аморального видео, опровергли информацию о надругательстве мальчиков над второклассницей. Об этом изданию NGS.ru на условиях анонимности рассказал один из родителей учеников, который побывал на внутришкольном собрании, посвященном резонансной ситуации.

По словам мужчины, два второклассника якобы посмотрели на телефоне видео для взрослых, после чего решили «поиграть» со сверстницей в увиденное. Родитель отметил, что никаких санкций к участникам ролика применять не будут, с детьми и их семьями работают психологи.

Наказание, как утверждает мужчина, может грозить семиклассницам, которые снимали «игру» на видео, а потом распространяли ролик в чатах. Девочек могут поставить на учет.

«Данная ситуация школой выставляется так, что участники инцидента действовали по обоюдному согласию и для них это была игра. Все они являются учениками одного из вторых классов. Собираются привлечь к ответственности девочку, которая сняла инцидент на видео, пугают следственным комитетом», — поделился житель села.

Информация о видео, на котором якобы зафиксированы противоправные действия в отношении школьницы, начала распространяться в СМИ 12 марта. После этого делом занялись правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье молодые люди затащили девочку-инвалида в подвал и изнасиловали ее.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами