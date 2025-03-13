В Москве суд заочно арестовал активистку Оржевскую за фейки о российской армии

Суд приговорил активистку Оржевскую к двум месяцам заключения за фейки о ВС РФ

Таганский районный суд Москвы заочно приговорил активистку Светлану Оржевскую к двум месяцам заключения за фейки о российских военных. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Россиянке предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России.

Меру пресечения избрали в соответствии с ходатайством следствия. Как отметили в пресс-службе, срок исчисляется с момента экстрадиции Оржевской в Россию или ее задержания на территории страны.

В феврале суд в Хабаровске приговорил журналиста Сергея Мингазова к штрафу в 700 тысяч рублей за распространение фейков о действиях российской армии. Следствие установило, что в апреле 2022 года и в мае 2023 года журналист разместил на администрируемом им новостном канале сведения, в которых под видом достоверной находилась заведомо ложная информация о Вооруженных силах Российской Федерации.

Ранее в Москве пенсионер получил восемь лет колонии за фейки о российской армии.