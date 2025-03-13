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Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников

Количество сервисов по безопасности в «Сбербанк Онлайн» достигло 20
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Shutterstock

Сбер увеличил количество сервисов по безопасности в приложении «Сбербанк Онлайн» до 20, сообщает пресс-служба банка.

С помощью услуги «Близкие рядом» пользователи смогут подключить «Совместные уведомления», чтобы делиться информацией об операциях по карте.

Благодаря услуге «Проверка операций» клиент может направить приглашение помощнику. Сбер проверяет подозрительные операции на основе внутренних алгоритмов и отправляет их на проверку. Далее помощник либо отклонит ее, либо подтвердит, если убедится, что близкий родственник помощника не находится под влиянием мошенников.

Также с помощью сервиса «Мониторинг кредитной истории» клиенты Сбера могут предоставить своему близкому доступ к уведомлениям об изменениях в кредитной истории. На сегодняшний день к сервису подключились уже около 400 тыс. пользователей.

Для защиты от нежелательных звонков, в том числе и в мессенджерах, в Сбере можно подключить бесплатный определитель номера и антивирус, который при помощи искусственного интеллекта распознает спам и мошенников, автоматически блокируя подобные звонки.

В Сбере отметили, что родители могут просматривать расходы детей в приложении «Сбербанк Онлайн», а также устанавливать и менять дневные или месячные лимиты, запрещать снимать наличные или покупать в интернете.

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