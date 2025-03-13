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Падение пенсионерки из-за въехавшего в нее дошкольника на велосипеде закончилось трагедией

В Италии пенсионерка не пережила столкновение с 5-летним мальчиком на велосипеде
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mikeforemniakowski/Shutterstock

В Италии прогулка в парке закончилась для 87-летней женщины трагедией. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Инцидент произошел в Милане в марте 2023 года. По информации газеты, 87-летняя пенсионерка прогуливалась в парке в компании 74-летнего друга, когда ее задел пятилетний мальчик, который учился кататься на двухколесном велосипеде. Пожилая итальянка не сумела удержать равновесие, упала и ударилась головой. Хотя ситуация не выглядела опасной, отец, сопровождавший мальчика, настоял на вызове скорой помощи. Еще до прибытия бригады женщина потеряла сознание. Прибывшие на место медики забрали пациентку в больницу, они делали все возможное, чтобы помочь ей, но ее состояние резко ухудшилось и спасти женщину не удалось.

Прокуратура возбудила дело против отца ребенка. Сторона обвинения утверждала, что мужчина не проконтролировал должным образом своего сына и это привело к потенциально опасной ситуации. Однако суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что предсказать последствия инцидента было невозможно, а скорость, с которой мальчик ехал на велосипеде, была недостаточной для создания серьезной угрозы.

Ранее в Индии мальчишник перед свадебным торжеством закончился трагедией.

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