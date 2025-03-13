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Россиянин ударил по голове двухлетнего пасынка, который мешал ему пройти, мальчик не выжил

В Омской области мужчина ударил по голове двухлетнего пасынка, мальчик не выжил
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Прокуратура Омской области

Житель Омской области ударил пасынка по голове несколько раз и стал фигурантом уголовного дела о расправе над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 28-летний мужчина, проживающий в Муромцевском районе, 11 марта, будучи дома, жестоко избил двухлетнего пасынка. Он разозлился на ребенка за то, что тот якобы мешал ему пройти, и нанес мальчику «не менее трех ударов неустановленным предметом по голове». После случившегося ребенок не выжил.

Решением суда мужчину отправили под стражу на два месяца. Свою вину во вменяемом преступлении обвиняемый признал полностью.

«Ранее семья, где воспитываются еще двое малолетних детей, на учетах в органах внутренних дел не состояла», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в Амурской области пьяный мужчина вонзил пасынку нож в грудь.

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