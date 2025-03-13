Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Подмосковье более 720 тыс. человек воспользовались цифровым сервисом по библиотекам

Цифровому сервису «Мое Подмосковье. Библиотеки» исполнился год
close
Unsplash

Цифровому сервису «Мое Подмосковье. Библиотеки» 11 марта 2025 год исполнился год, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

За 2024 год в приложении зарегистрировались более 720 тыс. пользователей, а с начала 2025 года — 420 тыс. человек.

Всего с начала работы приложения читателям выдали почти 25 млн книг. Также в министерстве отметили, что еженедельно в сервисе регистрируются около 19 тыс. новых пользователей.

С помощью сервиса читатели могут получить доступ к книжным фондам, мероприятиям и услугам библиотек по всей Московской области.

Пользователи могут забронировать любую из 8 млн книг, а затем получить ее в одной из 921 библиотеки региона.

Вход в систему осуществляется через портал госуслуг. Также в своих соцсетях библиотеки рассказывают о новых возможностях сервиса. Так, например, у читателей в 2024 году была популярна подборка «Летнее чтение», составленная по рекомендациям министерства образования Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами