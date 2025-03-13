В Подмосковье более 720 тыс. человек воспользовались цифровым сервисом по библиотекам

Цифровому сервису «Мое Подмосковье. Библиотеки» 11 марта 2025 год исполнился год, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

За 2024 год в приложении зарегистрировались более 720 тыс. пользователей, а с начала 2025 года — 420 тыс. человек.

Всего с начала работы приложения читателям выдали почти 25 млн книг. Также в министерстве отметили, что еженедельно в сервисе регистрируются около 19 тыс. новых пользователей.

С помощью сервиса читатели могут получить доступ к книжным фондам, мероприятиям и услугам библиотек по всей Московской области.

Пользователи могут забронировать любую из 8 млн книг, а затем получить ее в одной из 921 библиотеки региона.

Вход в систему осуществляется через портал госуслуг. Также в своих соцсетях библиотеки рассказывают о новых возможностях сервиса. Так, например, у читателей в 2024 году была популярна подборка «Летнее чтение», составленная по рекомендациям министерства образования Московской области.