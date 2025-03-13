«Донстрой» получил премию «Топ ЖК-2025»

Жилой комплекс «Событие» на Мосфильмовской улице компании «Донстрой» стал лучшей новостройкой Москвы и России по версии федеральной премии «Топ ЖК-2025», сообщает пресс-служба компании.

Финалистов премии выбирали по набранным баллам в рейтинге Единого ресурса застройщиков, который учитывает более чем 136 параметров, среди которых технические характеристики зданий, близлежащая инфраструктура и другие.

Победители выбирались путем онлайн-голосования среди 250 членов жюри.

ЖК «Событие» включает в себя 5 уникальных кварталов, расположенных в Раменках.

Также по итогам голосования в региональных номинациях проект «Символ», расположенный на границе центрального административного округа, стал лучшей новостройкой Москвы в категории «Доступное жилье».

Всего в 138 номинациях премии принимали участие 1417 жилых комплексов от 612 застройщиков.