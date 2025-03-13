Россиянин лишился 5,2 млн рублей и машины под предлогом замены домофона

В Белгороде мужчина поверил в замену домофона и лишился 5,2 млн рублей

В Белгороде мошенники выманили у местного жителя личные данные, запугали его потерей денег и заставили продать машину. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 63-летним пенсионером под предлогом замены ключей от домофона. Мужчина продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. Получив личные данные потерпевшего, аферисты под видом сотрудников силовых структур и банков убедили мужчину «обезопасить» накопления.

Обналичив полтора миллиона рублей, белгородец перевел их аферистам. На этом злоумышленники не остановились. Они снова позвонили потерпевшему и сообщили, что на его имя пытаются взять кредит в размере 3,4 млн рублей и ему необходимо срочно исчерпать кредитный лимит, самостоятельно оформив заем.

Банк отказал россиянину в кредите, тогда мужчина продал автомобиль. Вырученные от сделки деньги в сумме 3,7 млн рублей он перевел на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мошенники заставили девушку украсть у родителей 7 млн рублей и похитили ее.