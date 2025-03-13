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«Победить тревогу»: психиатр опроверг миф о привыкании к антидепрессантам

Психиатр Менделевич: антидепрессанты нужны при тревоге и депрессии без привыкания
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Антидепрессанты помогают людям справиться с тревогой и нестабильным эмоциональным состоянием. Если их выписывает врач, то бояться таких препаратов не нужно – никакого привыкания они не вызывают, объяснил НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.

Статистику о росте спроса россиян на антидепрессанты врач назвал общемировым трендом. Клинически подтверждено, что, помимо самой депрессии, они помогают снять тревогу, эмоциональное напряжение, расстройство адаптации, подчеркнул он. В этом плане Россия идет в ногу со временем с остальным миром – так, например, продажи препаратов от депрессии растут и в Корее.

«Я это рассматриваю, как позитивный шаг, потому что если люди могут справиться психологически сами, то это здорово, но если они не могут, то лучше попринимать какое-то время антидепрессанты и снять все эмоциональные проблемы», — подчеркнул Менделевич.

Зависимости антидепрессанты не вызывают зависимости – это не более, чем миф, который опровергли уже сотни исследований, добавил врач. Отказаться от них можно быстро без всякого синдрома отмены за полторы-две недели. Что касается времени приема лекарств, то это определяет врач исходя из диагноза. Так, если это тяжелая депрессия, то их нужно пить достаточно долго, если тревожное расстройство, то около 1-1,5 месяца, заключил врач.

Напомним, в России в январе объем продаж антидепрессантов увеличился относительно аналогичного месяца 2024 года на 21%, выяснили специалисты. В денежном выражении продажи выросли на 36%.

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