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В Приморье тренера по рукопашному бою арестовали за изнасилование несовершеннолетней

В Находке тренера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
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СУ СКР по Приморскому краю

В Находке арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 8 марта 2025 года в квартире на улице Малиновского. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственный половой акт с 17-летней девушкой.

Решением суда мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу на два месяца.

«По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — уточнили в ведомстве.

По информации местной журналистки Анны Шариповой, местные жители написали письмо в защиту мужчины, который работает тренером по рукопашному бою. Автор письма утверждает, что девушка «по своей воле пришла в компанию и находилась в ней в хорошем настроении», после чего ее проводили домой на такси. Также автор письма упомянул, что в полицию потерпевшая обратилась якобы только 10 марта, а до этого ее семья «вымогала у мужчины огромную сумму денег».

Ранее в Пятигорске женщина обвинила тренера в изнасиловании ее семилетней дочери.

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