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В Уфе ребенок застрял на крыше заброшки

В Башкирии спасли ребенка, застрявшего на крыше заброшенного здания
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Уфе спасатели оказали помощь ребенку, который стоял на крыше заброшенного здания. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

10-летний мальчик играл с друзьями в заброшенном здании и заблудился. Мальчик выбрался на крышу и звал на помощь. Школьник сумел позвонить матери, которая обратилась в экстренные службы.

Спасатели, прибывшие на вызов, по лестнице спустили несовершеннолетнего вниз. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Забайкалье мальчика придавило фрагментами печи в заброшенном здании.

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