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Треть смартфонов в России оказались поддельными

Минпромторг: каждый третий из продаваемых смартфонов в России поддельный
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий смартфон, продаваемый в России, является подделкой. Такие данные приводит издание «Ведомости», ссылаясь на исследование Минпромторга.

Ведомство предложило ввести обязательную маркировку всей электроники системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года, чтобы бороться с нелегальной продукцией.

Согласно инициативе, все производители, продавцы и импортёры техники будут обязаны регистрировать товары в единой информационной системе. Мера затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет превысят 42,779 млрд рублей, включая 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.

Подделки включают копии брендов, реплики, устройства с недостоверными характеристиками, нелицензионные сборки и ПО.

21 октября прошлого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» объяснили, как распознать поддельный смартфон. Независимо от того, где куплено устройство — в проверенном магазине или на онлайн-площадке, всегда существует риск наткнуться на подделку.

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