Телефон корреспондента российского новостного агентства пытались взломать

Телефон шеф-корреспондента РИА Новости в Греции Геннадия Мельника в Греции пытались взломать. Об этом сообщает агентство со ссылкой на уведомление компании Apple.

По информации агентства, местные власти отказали Мельнику в аккредитации и вынудили закрыть корпункт.

В Apple указали, что для взлома телефона корреспондента использовалось программное обеспечение, схожее с тем, которое применяли при атаках на устройства политиков и СМИ во всем мире. В компании добавили, что атака была нацелена на Мельника именно из-за его рода деятельности. Злоумышленники пытались получить доступ к данным, хранящимся на устройстве.

До этого представители мессенджера WhatsApp заявили, что израильская компания-разработчик шпионского программного обеспечения (ПО) Paragon Solutions компании NSO Group Technologies в конце 2024 года пыталась взломать аккаунты 90 человек, включая журналистов.

Ранее были названы три самых популярных схемы мошенничества в 2024 году.