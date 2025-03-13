Россиянин украл игровую приставку и свалил вину на двухлетнего сына

В Котласе мужчина украл технику из магазина и вернул, написав записку

В Котласе сотрудниками полиции раскрыта кража из торгового центра, местный житель украл игровую приставку и диски, а затем вернул похищенное. Об этом сообщает УМВД Архангельской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратились сотрудники магазина электроники, они сообщили о краже. Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину в медицинской маске и очках, выходящего из магазина с большой хозяйственной сумкой.

Начался розыск подозреваемого. Спустя сутки персонал торговой точки снова обратился в правоохранительные органы. Они сообщили, что у входа в отдел оставлена сумка, в которой находятся украденные накануне игровая приставка, многофункциональное устройство, игровые диски, а также записка.

«Эти товары были взяты из магазина нашим сыном. Он во всем сознался и раскаялся. Мы заставили его вернуть товар таким образом. Просим прощения!» — написал укравший товар злоумышленник.

Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель города Котласа, у молодого человека действительно есть сын, но ему всего два года. Злоумышленник признался, что попытался свалить вину на ребенка, надеясь избежать наказания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве мужчина избил сотрудника магазина из-за двух бутылок водки.