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Врачи спасли пенсионерку, пытавшуюся удалить «паразитов» с лица ножницами

В Нижегородской области врачи спасли пенсионерку от несуществующих паразитов
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Shutterstock/FOTODOM

Врачи Приволжского медуниверситета оказали помощь пожилой пациентке, которая обнаружила у себя под кожей «паразитов» и пыталась извлечь их ножницами. Об этом сообщает портал «Время N».

Пожилая женщина обнаружила у себя на носу черные точки, которые приняла за яйца паразитов. Женщина попыталась извлечь их самостоятельно, используя пинцет и ножницы.

«С собой пациентка принесла пластиковый контейнер с извлеченными паразитами. Исследовав содержимое контейнера под микроскопом, врачи обнаружили лишь фрагменты кожи, волос и текстильных волокон», — рассказали врачи.

Результаты анализов крови, как общего, так и биохимического, также не выявили никаких отклонений от нормы. С пожилой пациенткой работал психиатр, ее состояние улучшилось.

До этого сообщалось, что в Башкирии спасатели помогли 55-летнему мужчине, который поскользнулся, упал и застрял ногой в горячей батарее. В таком положении пострадавший пролежал почти сутки, пока навестить его не приехал сын. К этому моменту нога начала отекать и посинела, кроме того, из-за горячей батареи на ней образовался ожог. Спасатели, прибывшие на вызов за две минуты, освободили пострадавшего и рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью.

Ранее у пенсионерки, терпевшей кашель три месяца, нашли в бронхах куриную кость.

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