Россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок

Краснодарские полицейские задержали подозреваемую в краже из пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram-канале.

36-летняя злоумышленница заказала доставку ювелирных украшений и предметов одежды. Когда товар поступил в пункт выдачи, женщина ночью молотком разбила окно ПВЗ и украла оттуда 70 чужих посылок. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Подозреваемую в краже удалось задержать, у нее обнаружена и изъята часть похищенного, ювелирные изделия женщина успела продать.

До этого сообщалось, что мужчина с ножом попытался вынести несколько плиток шоколада из магазина в Ленобласти. Злоумышленник в неадекватном состоянии успел ранить продавщицу и попытался скрыться, но неудачно. На выходе его задержал другой посетитель и сотрудник супермаркета.

Ранее в Екатеринбурге подростки пытались ограбить пункт выдачи.