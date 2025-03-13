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Патрушев рассказал, как финские войска оккупировали Карелию

Патрушев: финские войска при оккупации Карелии уничтожали славян
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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что финские войска во время оккупации Карелии в годы Второй мировой войны уничтожали славянское население.

По его словам, финские войска превратили Советскую Карелию «в один большой концлагерь».

«Финские войска почти на три года оккупировали советскую Карелию <...> без разбора уничтожая в первую очередь славянское население. Имеется обширная историко-юридическая база о преступлениях финских фашистов, доказывающая, что Финляндия проводила расистскую политику разделения местного населения по национальному принципу», — поделился помощник российского президента.

Он добавил, что захватчики уничтожали города, деревни, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

До этого Патрушев говорил, что европейские члены Североатлантического альянса продолжают проводить политику блокирования России на Балтике, они не обращают внимания на восстановление диалога между РФ и США.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

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