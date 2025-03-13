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Вооруженный гаечным ключом мужчина ограбил офис микрозаймов в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мужчина с гаечным ключом ограбил кассу офиса микрозаймов
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Global Look Press

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина ограбил офис микрозаймов и украл выручку. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 12 марта в Кингисеппе, в офис МФО ворвался мужчина. Злоумышленник, угрожая гаечным ключом, потребовал у сотрудницы деньги. Женщина сумела оттолкнуть грабителя и выбежать из помещения.

Добычей вора стали 33 тысячи рублей из кассы. Подозреваемого в ограблении задержали, выяснилось, что в этот же день он попытался совершить еще один грабеж.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Ранее воронежец вынес из чужого дома кровать, ванну и три велосипеда.

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