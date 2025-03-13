В Москве мужчина избил сотрудника магазина из-за двух бутылок водки

В Москве задержали мужчину, который похитил спиртное и избил сотрудника магазина

Москвич украл алкоголь из магазина и подверг избиению продавца, который пытался его остановить, сообщили в столичной прокуратуре.

В один из супермаркетов на Каширском шоссе пришел 35-летний мужчина. Он взял с прилавка две бутылки водки и покинул торговую точку, однако его действия заметил сотрудник магазина, который попытался догнать вора, но тот оказал сопротивление.

Судя по записи с уличной камеры видеонаблюдения, злоумышленник стал отбиваться и применил к своему оппоненту насилие, опасное для жизни и здоровья. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В отношении злоумышленника возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), суд отправил обвиняемого под стражу.

Ранее мужчина с ножом попытался вынести несколько плиток шоколада из магазина в Ленобласти.