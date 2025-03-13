Воронежские врачи не смогли спасти 18-летнюю студентку с воспалением глаз

В Воронеже врачи не спасли девушку, госпитализированную с воспалением глаз. Об этом ее мать рассказала kp.ru.

Студентка воронежского вуза, 18-летняя Маргарита Токарева, обратилась в больницу с воспалением глаз, которое началось после использования просроченных ортокератологических линз. Она перестала их носить и в середине февраля пришла на прием к офтальмологу, который выписал пациентке три вида капель. Но состояние девушки ухудшалось, поэтому врач отправил ее в Воронежскую областную офтальмологическую больницу.

Там пациентку отругали за то, что она довела глаза до такого состояния, но выписанная на приеме мазь не помогла, и 22 февраля на глазах появился отек. В тот же Рита снова поехала в офтальмологическую больницу, ее согласились госпитализировать после того, как на этом настоял дядя девушки, который приехал в медучреждение.

«Перед госпитализацией дочь сообщила врачам, что у нее бронхиальная астма, а также аллергия на пшеницу и морепродукты. Она так радовалась, что теперь в безопасности и ей наконец-то помогут. У меня тоже камень с души упал», — признается мать девушки Юлия.

Тем вечером она поговорила с дочерью по видеосвязи и заметила в конце разговора, что у нее отекает губа. Девушка сказала матери, что ей тяжело дышать. Это был их последней разговор. Через полтора часа у девушки остановилось сердце, реанимировать ее медики не смогли.

Родственники Риты добились возбуждения уголовного дела. Они уверены, что причиной трагедии стала аллергическая реакция на один из препаратов. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что у девушки случился бронхоспазм, причины которого установят по итогам проверки.

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