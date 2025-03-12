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Мигранта не стали наказывать за надписи на узбекском языке в Аничковом дворце

Мигранта, трижды попавшегося на вандализме, не стали наказывать в Петербурге
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A.Savin./Wikimedia Commons

В Санкт-Петербурге мигранта не стали штрафовать за оставленные на объектах культурного наследия надписи, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Преступление, а именно — повреждение памятников истории и культуры, взятых под охрану государства, Дилшод Янгибоев совершил осенью прошлого года.

Куйбышевским районным судом было установлено, что как минимум трижды мужчина приходил в начале сентября на территорию Аничкова дворца и оставлял там неразборчивые надписи на узбекском языке.

За три дня он успел испортить постамент скульптуры воина, установленного со стороны Невского проспекта, а также каменную кладку чугунного забора, в результате чего им потребовался ремонт.

Янгибоева задержали и арестовали. На суде он признал свою вину, раскаялся и был освобожден из-под стражи немедленно.

Ранее глава российского города подарил квартиры мигрантам и попытался скрыть это.

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