Хоккейный клуб «Норильск» вышел в плей-офф ВХЛ

Хоккейный клуб «Норильск» гарантировал себе участие в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), несмотря на поражение от «Магнитки» в овертайме матча регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игра, состоявшаяся 12 марта, завершилась со счетом 0:1. Набранные в этом матче очки позволили команде из Заполярья закрепиться на восьмой строчке турнирной таблицы с 77 баллами.

Напомним, плей-офф ВХЛ объединяет 16 лучших команд. Таким образом, «Норильск» официально стал одним из участников следующего этапа.

Как уточнили в клубе, в текущем сезоне «Норильск» провел 61 матч, одержав 36 побед и потерпев 25 поражений. Команда показывает высокую результативность, занимая шестое место среди всех участников лиги по количеству заброшенных шайб — в среднем 3,17 гола за игру. До конца регулярного чемпионата у команды осталось три матча, которые помогут определить ее окончательную позицию и будущего соперника в плей-офф.

Президент «Норникеля» и член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин поздравил хоккейный клуб с выходом в плей-офф. Он подчеркнул, что выход «Норильска» в плей-офф стал не только спортивным достижением, но и знаковым событием для всего региона.

«Хоккей для Норильска – больше, чем игра. Это символ единства и стремления к победе в любых условиях. Уже сейчас можно наблюдать, как успехи команды вдохновляют норильчан, объединяя вокруг игры всех любителей хоккея. Надеюсь, что выход в плей-офф – это еще один шаг на пути к нашей амбициозной цели – стать чемпионами страны», — сказал Потанин.

В «Норильске» уточнили, что спортсмены готовятся к матчам плей-офф, где клубу предстоит доказать свою конкурентоспособность на новом уровне.

«Болельщики с нетерпением ждут начала следующего этапа, который может стать новым шагом в развитии клуба и хоккея в регионе», — говорится в сообщении «Норильска».