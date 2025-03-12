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Атаман Кубанского казачьего войска рассказал о причинах создания нового элитного подразделения

Кубанское казачье войско пополнилось новым отрядом для участия в СВО
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Всероссийское казачье общество

Кубанское казачье войско сформировало новый отряд БАРС-38 «Гроза» для участия в спецоперации, поскольку поток добровольцев среди казаков, жалеющих защищать Родину, не уменьшается. Об этом в интервью порталу Всероссийского казачьего общества рассказал заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Атаман Кубанского казачьего войска отметил, что когда была объявлена частичная мобилизация, казаки сами приходили в военкоматы и выстраивались в очереди. Сейчас они продолжают заключать контракты с Вооруженными Силами России, поэтому появилась необходимость сформировать новый отряд.

Александр Власов сообщил, что отряд БАРС-38 «Гроза» стал пятым среди кубанских подразделений. Он полностью сформирован и укомплектован казаками Кубанского казачьего войска.

По его словам, при подготовке бойцов «Грозы» особое внимание уделяется углубленной подготовке по управлению беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы.

Сегодня эти навыки являются залогом успеха на фронте, подчеркнул Александр Власов.

Он также отметил, что командиром нового отряда стал боец с позывным «Персей», имеющий необходимый опыт. До выполнения боевых задач руководитель подразделения занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

«Всего задачи спецоперации выполняют более 9,2 тыс. кубанских казаков. Почти 1,7 тыс. человек удостоены государственных наград, свыше 1,2 тыс. — краевых, казачьих и ведомственных. Это самые высокие показатели среди казачьих войсковых обществ России, и они говорят о признании боевых заслуг кубанского казачества», — сказал атаман.

Он добавил, что среди казаков-участников СВО есть два Героя России — Дмитрий Дарченко и Владимир Гавриленко, получившие это звание посмертно.

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