В Луганске после масштабного ремонта откроется обновленная поликлиника №12

В Луганске в ближайшее время после капитального ремонта откроется обновленная городская поликлиника № 12. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, объект уже посетили первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

«Масштабы проведенных московскими специалистами работ впечатляют. В здании поликлиники усилены конструкции, отремонтирована кровля, полностью заменены коммунальные системы, лифтовое оборудование, окна и двери. Полы облицованы современными материалами, а для бесперебойного электроснабжения смонтирована новая трансформаторная подстанция», — рассказал он.

Пасечник уточнил, что на завершающем этапе работ была выполнена перепланировка первого этажа медучреждения. Там установили магнитно-резонансный и компьютерный томографы, приобретенные Минздравом России. По его словам, благодаря финансированию из регионального бюджета и средств территориального фонда ОМС для поликлиники закуплено еще 108 единиц современного медицинского оборудования. Таким образом, учреждение оснастили в соответствии с высокими российскими стандартами.

«Но главное – это, конечно, опытные медики, которые здесь работают, настоящие профессионалы, всегда готовые прийти на помощь другим», — добавил он.

Глава ЛНР отметил, что в рамках визита Сергей Кириенко вручил награды лучшим сотрудникам медучреждения. Врач травматолог-ортопед Роман Синицын получил благодарственное письмо президента РФ, две медсестры были отмечены благодарностями руководства администрации президента. Также Андрей Плутницкий наградил сотрудников больницы ведомственными знаками отличия.

«Искренне горжусь нашими земляками и поздравляю с высокой оценкой их труда!» — заключил Пасечник.