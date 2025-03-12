Военный ворвался в калининградский магазин с иконкой и ранил себя шампуром

Мужчина в неадекватном состоянии размахивал шампурами и ранил себя в одном из супермаркетов Калининграда. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, подробности сообщила свидетельница произошедшего.

ЧП произошло утром 11 марта в магазине на Пролетарской улице, неизвестный пришел туда и вооружился шампуром. Другие покупатели и сотрудники торговой точки боялись к нему приближаться, так как мужчина кричал: «Не подходите ко мне!», а также плакал и повторял, что хочет к сыну. Рядом с ним, как рассказала свидетельница инцидента, лежала иконка.

«Я зашла в магазин перед работой примерно в половине девятого. Он сидел на полу около одной из касс и кричал. Вокруг него валялись шампуры, один был у него в руках, а другой как будто из живота торчал. Может, он напоролся, но внешне мужчина не выглядел сильно раненым и нуждающимся в серьёзной медицинской помощи», — отмечает калининградка.

Очевидцы по очереди звонили в экстренные службы, и в итоге на место приехала специализированная психиатрическая бригада. Медики поставили пострадавшему предварительный диагноз — «психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением нескольких наркотических препаратов и психоактивных веществ, абстинентное состояние». Как сообщает источник, мужчина родился в Волгоградской области и является действующим военнослужащим, хотя в магазине он был в гражданской одежде. Его доставили в военный госпиталь.

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