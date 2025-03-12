В Кирове подросток трижды вонзил нож в спину сожителя матери

В Кировской области подростка подозревают в нападении с ножом на отчима, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает СК региона.

По данным следствия, 10 марта 15-летний подросток поссорился с 41-летним сожителем своей матери. В ходе конфликта школьник схватил нож и трижды ударил им отчима в спину. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Нижнем Новгороде завели уголовное дело после нападения школьника с ножом.