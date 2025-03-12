В Приморье учитель физкультуры, «воспитывавший» школьников указкой, остался без работы

В Дальнереченске учитель физкультуры «воспитал» юношу указкой и лишился работы

В Дальнереченске учитель ударил школьника указкой во время урока и остался без работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Приморский».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, инцидент произошел 11 марта в МБОУ «Лицей» Дальнереченского городского округа. Педагог применил недозволенные методы воспитания к ученику восьмого класса, который нарушил дисциплину.

«Учитель полагал, что один из учеников намеренно не пускал его в класс, держа дверь, ударил ученика указкой по спине», — уточнили в ведомстве детали конфликта между физкультурником и юношей.

Педагога уволили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением» УК РФ.

Ранее в Новосибирске учителя физкультуры обвинили в избиении детей.