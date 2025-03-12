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В Новосибирске четырехлетний ребенок застрял между прутьями кровати

В Новосибирске спасли ребенка, застрявшего в кровати
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Telegram-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС»

В Новосибирске спасатели освободили ребенка, который ногой застрял в детской кроватке. Об этом сообщает городская аварийно-спасательная служба.

Четырехлетний мальчик находился у себя дома и случайно застрял в кровати, нога ребенка оказалась между деревянными прутьями. Выбраться из ловушки несовершеннолетний не смог, ему на помощь пришли спасатели.

Специалисты смогли быстро разжать прутья и освободить ногу. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, и он вернулся к своим игрушкам.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

Ранее в Камызяке игравшая в прятки девочка застряла в трубе, ее достали спасатели.

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